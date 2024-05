Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Dienstagnachmittag steigen

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,06 Prozent höher bei 38 875,24 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 13,225 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,231 Prozent auf 38 762,43 Punkte an der Kurstafel, nach 38 852,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 38 977,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 853,67 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, einen Wert von 38 904,04 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 07.02.2024, den Stand von 38 677,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 674,38 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,08 Prozent aufwärts. Bei 39 889,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 1,71 Prozent auf 347,94 USD), Visa (+ 1,45 Prozent auf 276,63 USD), Walmart (+ 1,05 Prozent auf 60,50 USD), Merck (+ 1,05 Prozent auf 128,91 USD) und Salesforce (+ 1,00 Prozent auf 278,39 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walt Disney (-9,58 Prozent auf 105,31 USD), Boeing (-0,58 Prozent auf 177,32 USD), McDonalds (-0,48 Prozent auf 268,00 USD), Verizon (-0,42 Prozent auf 39,17 USD) und Microsoft (-0,37 Prozent auf 412,01 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 736 574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,808 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,85 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

