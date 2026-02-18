Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,78 Prozent höher bei 22 753,63 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,228 Prozent fester bei 22 629,85 Punkten in den Handel, nach 22 578,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 895,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 22 597,77 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 515,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 432,85 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 18.02.2025, einen Stand von 20 041,26 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,07 Prozent zurück. Bei 23 988,26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 22 256,76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 8,73 Prozent auf 3,61 USD), Geron (+ 7,78 Prozent auf 1,94 USD), JetBlue Airways (+ 6,43 Prozent auf 6,46 USD), Americas Car-Mart (+ 5,91 Prozent auf 22,22 USD) und Synopsys (+ 4,83 Prozent auf 442,31 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Veeco Instruments (-14,64 Prozent auf 29,32 USD), USANA Health Sciences (-8,03 Prozent auf 19,00 USD), Bassett Furniture Industries (-5,73 Prozent auf 14,96 USD), American Superconductor (-5,13 Prozent auf 34,78 USD) und MKS Instruments (-4,78 Prozent auf 250,36 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 43 753 280 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

