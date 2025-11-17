Handel in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Verluste

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,50 Prozent leichter bei 2 399,26 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 2 411,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 411,29 Punkten am Vortag.

Bei 2 398,01 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 416,72 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 17.10.2025, den Stand von 2 287,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 2 419,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, lag der ATX Prime bei 1 771,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 31,40 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 461,76 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell UNIQA Insurance (+ 2,79 Prozent auf 13,26 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,31 Prozent auf 6,20 EUR), Telekom Austria (+ 1,24 Prozent auf 9,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,02 Prozent auf 23,86 EUR) und UBM Development (+ 0,86 Prozent auf 23,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-3,06 Prozent auf 26,90 EUR), Rosenbauer (-1,93 Prozent auf 45,80 EUR), OMV (-1,86 Prozent auf 48,56 EUR), Wienerberger (-1,44 Prozent auf 26,02 EUR) und CPI Europe (-1,23 Prozent auf 16,06 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 236 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,263 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,85 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,87 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at