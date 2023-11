Pluszeichen in Wien: ATX beendet den Mittwochshandel im Plus

In Wien war am Mittwoch ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 3 163,00 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 110,196 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,041 Prozent tiefer bei 3 159,91 Punkten, nach 3 161,22 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 178,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 137,30 Einheiten.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 0,680 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 119,98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 167,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, notierte der ATX bei 3 158,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 0,104 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3,16 Prozent auf 28,10 EUR), Lenzing (+ 1,52 Prozent auf 36,85 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,40 Prozent auf 116,00 EUR), Andritz (+ 1,37 Prozent auf 47,26 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,98 Prozent auf 25,65 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil IMMOFINANZ (-2,02 Prozent auf 18,40 EUR), BAWAG (-0,95 Prozent auf 43,66 EUR), Verbund (-0,72 Prozent auf 82,45 EUR), Erste Group Bank (-0,41 Prozent auf 34,10 EUR) und EVN (-0,39 Prozent auf 25,85 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 738 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 29,687 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,81 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at