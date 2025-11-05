Verluste in Wien: So steht der ATX Prime am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch verbucht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,65 Prozent auf 2 368,90 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,070 Prozent schwächer bei 2 382,73 Punkten in den Handel, nach 2 384,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 385,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 366,28 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,04 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 2 377,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 263,89 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 05.11.2024, einen Stand von 1 772,28 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 29,74 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell EVN (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR), Wienerberger (+ 1,35 Prozent auf 25,58 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,95 Prozent auf 12,72 EUR), Andritz (+ 0,70 Prozent auf 64,30 EUR) und OMV (+ 0,47 Prozent auf 47,50 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-8,65 Prozent auf 3,38 EUR), AT S (AT&S) (-7,90 Prozent auf 30,30 EUR), Marinomed Biotech (-4,66 Prozent auf 19,45 EUR), ZUMTOBEL (-4,09 Prozent auf 3,52 EUR) und Polytec (-3,93 Prozent auf 2,93 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 221 749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 34,855 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,88 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at