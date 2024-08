Pluszeichen in Wien: ATX fester

Beim ATX stehen die Signale am Mittwochmittag auf Stabilisierung.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,10 Prozent höher bei 3 706,64 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 117,645 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 3 702,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 702,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 724,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 692,46 Punkten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 0,954 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 609,47 Punkten. Der ATX bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 3 560,42 Punkten. Der ATX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Wert von 3 245,98 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,63 Prozent nach oben. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 2,09 Prozent auf 39,04 EUR), voestalpine (+ 1,97 Prozent auf 23,78 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,13 Prozent auf 107,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,50 Prozent auf 30,05 EUR) und Verbund (+ 0,47 Prozent auf 74,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil DO (-1,54 Prozent auf 153,60 EUR), Österreichische Post (-1,30 Prozent auf 30,40 EUR), BAWAG (-1,17 Prozent auf 67,30 EUR), Raiffeisen (-1,09 Prozent auf 18,09 EUR) und Lenzing (-1,07 Prozent auf 32,45 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. 190 979 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,761 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,39 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

