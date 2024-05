Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SMI am Mittag steigen

Am Freitag verbucht der SMI um 12:10 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 1,10 Prozent auf 11 729,56 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,249 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,513 Prozent auf 11 661,72 Punkte an der Kurstafel, nach 11 602,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 660,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 741,05 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 3,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.04.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 495,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der SMI mit 11 091,58 Punkten gehandelt. Der SMI lag vor einem Jahr, am 10.05.2023, bei 11 447,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,01 Prozent nach oben. Bei 11 799,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 2,21 Prozent auf 81,52 CHF), Swiss Re (+ 1,98 Prozent auf 105,55 CHF), Richemont (+ 1,81 Prozent auf 135,35 CHF), Roche (+ 1,80 Prozent auf 226,30 CHF) und Novartis (+ 1,31 Prozent auf 91,73 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 247,90 CHF), Givaudan (-0,47 Prozent auf 4 061,00 CHF), Geberit (-0,07 Prozent auf 549,20 CHF), Logitech (+ 0,37 Prozent auf 76,96 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,50 Prozent auf 457,80 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 302 622 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 246,232 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

