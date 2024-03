Pluszeichen in Zürich: SLI am Nachmittag mit Gewinnen

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 15:42 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,57 Prozent auf 1 906,05 Punkte. In den Freitagshandel ging der SLI 0,151 Prozent fester bei 1 898,12 Punkten, nach 1 895,25 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 906,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 896,52 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 799,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 747,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, wurde der SLI mit 1 758,94 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8,08 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 905,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell UBS (+ 4,17 Prozent auf 27,25 CHF), VAT (+ 3,79 Prozent auf 476,20 CHF), Julius Bär (+ 2,99 Prozent auf 50,00 CHF), Sonova (+ 1,35 Prozent auf 284,60 CHF) und Logitech (+ 1,10 Prozent auf 79,28 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil ams (-6,55 Prozent auf 1,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,49 Prozent auf 245,20 CHF), Sandoz (-1,20 Prozent auf 28,00 CHF), Swisscom (-0,39 Prozent auf 504,80 CHF) und Temenos (-0,33 Prozent auf 65,68 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 10 597 707 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 253,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 5,97 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

