Verluste in Zürich: SMI zeigt sich zum Start leichter

Der SMI setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch fällt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,38 Prozent auf 12 882,16 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,487 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,395 Prozent schwächer bei 12 880,10 Punkten, nach 12 931,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 862,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 888,98 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,462 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wurde der SMI mit 12 455,20 Punkten berechnet. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 10.09.2025, mit 12 217,46 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der SMI auf 11 642,39 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,82 Prozent zu. Bei 13 199,05 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 0,60 Prozent auf 33,44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,55 Prozent auf 59,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,21 Prozent auf 167,60 CHF), Partners Group (+ 0,15 Prozent auf 956,40 CHF) und Sonova (-0,13 Prozent auf 199,10 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Holcim (-1,22 Prozent auf 74,54 CHF), Givaudan (-1,06 Prozent auf 3 282,00 CHF), Swiss Life (-0,95 Prozent auf 872,60 CHF), Richemont (-0,85 Prozent auf 168,60 CHF) und Zurich Insurance (-0,79 Prozent auf 579,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 604 596 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,799 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,88 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

