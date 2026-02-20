Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|SIX-Handel im Fokus
|
20.02.2026 12:27:14
Pluszeichen in Zürich: SLI fester
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,28 Prozent fester bei 2 194,53 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,505 Prozent auf 2 199,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 188,38 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 200,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 190,04 Punkten lag.
SLI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 1,72 Prozent zu. Der SLI wurde vor einem Monat, am 20.01.2026, mit 2 131,53 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 023,97 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 2 097,61 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,02 Prozent. Bei 2 202,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern erreicht.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Sika (+ 2,78 Prozent auf 157,00 CHF), Temenos (+ 2,04 Prozent auf 65,15 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,75 Prozent auf 197,30 CHF), Partners Group (+ 1,36 Prozent auf 923,20 CHF) und Geberit (+ 1,35 Prozent auf 647,60 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil ams-OSRAM (-1,65 Prozent auf 8,37 CHF), Sonova (-1,17 Prozent auf 193,90 CHF), Swisscom (-1,06 Prozent auf 699,00 CHF), Nestlé (-0,98 Prozent auf 80,63 CHF) und Straumann (-0,61 Prozent auf 94,30 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 333 730 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 322,067 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Die Adecco SA-Aktie weist mit 8,62 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,44 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
