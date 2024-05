Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwochmorgen.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,38 Prozent stärker bei 1 890,08 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,361 Prozent fester bei 1 889,67 Punkten in den Handel, nach 1 882,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 888,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 890,20 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 2,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2024, bewegte sich der SLI bei 1 897,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 799,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, wurde der SLI mit 1 804,30 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,18 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 3,04 Prozent auf 31,14 CHF), Geberit (+ 1,97 Prozent auf 549,80 CHF), Lonza (+ 1,15 Prozent auf 526,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,85 Prozent auf 46,12 CHF) und Roche (+ 0,81 Prozent auf 223,10 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Temenos (-1,00 Prozent auf 54,50 CHF), UBS (-0,78 Prozent auf 26,58 CHF), Richemont (-0,38 Prozent auf 132,35 CHF), Julius Bär (-0,30 Prozent auf 52,90 CHF) und Alcon (-0,22 Prozent auf 73,16 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 751 609 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,931 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

