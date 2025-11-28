SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Sonova-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde das Sonova-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sonova-Aktie bei 246,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 40,519 Sonova-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.11.2025 gerechnet (201,20 CHF), wäre die Investition nun 8 152,35 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18,48 Prozent eingebüßt.

Sonova erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

