Pluszeichen in Zürich: SMI liegt zum Start im Plus

Der SMI setzt seinen Aufwärtstrend auch am zweiten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,05 Prozent stärker bei 11 135,68 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,255 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,007 Prozent schwächer bei 11 129,53 Punkten in den Handel, nach 11 130,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 150,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 128,29 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, mit 10 555,35 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, wies der SMI einen Stand von 10 987,13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2022, bewegte sich der SMI bei 11 033,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 1,43 Prozent zu. Bei 11 616,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Lonza (+ 1,17 Prozent auf 328,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,97 Prozent auf 270,30 CHF), Alcon (+ 0,82 Prozent auf 64,28 CHF), Richemont (+ 0,81 Prozent auf 118,40 CHF) und Logitech (+ 0,61 Prozent auf 79,46 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Novartis (-0,39 Prozent auf 85,25 CHF), Swiss Re (-0,10 Prozent auf 99,00 CHF), Geberit (-0,08 Prozent auf 509,40 CHF), Roche (-0,06 Prozent auf 254,15 CHF) und Givaudan (-0,06 Prozent auf 3 423,00 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 130 216 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 272,434 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

2023 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

