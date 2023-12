Pluszeichen in Zürich: SMI mittags mit Zuschlägen

Am Donnerstag geht es im SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,27 Prozent auf 10 832,50 Punkte nach oben. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,206 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,071 Prozent auf 10 795,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 802,88 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 10 770,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 832,57 Zähler.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,261 Prozent nach unten. Der SMI erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, einen Stand von 10 382,19 Punkten. Der SMI wurde am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, mit 11 090,22 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, wurde der SMI mit 11 127,77 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2023 sank der Index bereits um 1,33 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 2,59 Prozent auf 24,52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,14 Prozent auf 34,82 CHF), Logitech (+ 2,10 Prozent auf 76,64 CHF), Holcim (+ 0,94 Prozent auf 64,50 CHF) und Partners Group (+ 0,92 Prozent auf 1 154,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Lonza (-1,40 Prozent auf 337,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,74 Prozent auf 254,30 CHF), Nestlé (-0,37 Prozent auf 98,76 CHF), Richemont (-0,27 Prozent auf 109,20 CHF) und Sika (-0,21 Prozent auf 236,30 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 724 228 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 269,097 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,51 zu Buche schlagen. Die Swiss Life-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at