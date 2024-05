Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Zuschläge

Zum Handelsende agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Schlussendlich schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 11 966,75 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,270 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 11 959,60 Punkte an der Kurstafel, nach 11 958,67 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 11 945,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 016,03 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 0,603 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 469,15 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 23.02.2024, den Stand von 11 496,76 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 23.05.2023, einen Stand von 11 484,90 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,13 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 050,29 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sonova (+ 1,99 Prozent auf 297,30 CHF), Logitech (+ 1,92 Prozent auf 87,98 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,79 Prozent auf 48,97 CHF), Givaudan (+ 1,48 Prozent auf 4 239,00 CHF) und Swiss Life (+ 1,40 Prozent auf 625,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Nestlé (-1,85 Prozent auf 93,30 CHF), Kühne + Nagel International (-0,69 Prozent auf 243,70 CHF), Swisscom (-0,68 Prozent auf 494,00 CHF), Novartis (-0,42 Prozent auf 92,77 CHF) und Partners Group (-0,24 Prozent auf 1 259,00 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 533 180 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 245,688 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at