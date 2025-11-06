Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter
Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,23 Prozent auf 4 760,78 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,068 Prozent auf 4 768,73 Punkte an der Kurstafel, nach 4 771,97 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 751,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 768,73 Punkten.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,140 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 755,12 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 419,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 306,44 Punkte.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,73 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,54 Prozent auf 1 767,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,05 Prozent auf 26,89 EUR), HSBC (+ 0,92 Prozent auf 10,96 GBP), UniCredit (+ 0,63 Prozent auf 64,10 EUR) und Siemens (+ 0,29 Prozent auf 245,70 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Diageo (-5,79 Prozent auf 16,94 GBP), Unilever (-1,92 Prozent auf 45,61 GBP), Rolls-Royce (-1,67 Prozent auf 11,38 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,45 Prozent auf 57,02 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,36 Prozent auf 536,40 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 891 921 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 355,818 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,70 Prozent, die höchste im Index.
