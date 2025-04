Positive SAFRAN-Zahlen treiben Airbus, MTU und andere Luftfahrtaktien an

Die Titel des französischen Zulieferers zogen in Paris zuletzt um 4,8 Prozent auf 231,50 Euro an. In Frankfurt folgten die Aktien des Triebwerkbauers MTU Aero Engines an der DAX -Spitze mit einem Kurssprung via XETRA um 4,06 Prozent auf 289,50 Euro. Auch die Titel von Airbus konnten recht deutlich anziehen um 2,87 Prozent auf 141,26 Euro. In London bewegten sich BAE Systems mit zuletzt 1,19 Prozent im Plus bei 16,99 Pfund.

Analysten urteilten in ersten Stimmen, SAFRAN habe im Auftaktquartal die Erwartungen übertroffen. Ian Douglas-Pennant von der UBS begründete dies vor allem mit dem Wachstum im Ersatzteilgeschäft, das auch bei MTU von Analysten häufig als sehr wichtig angesehen wird. David Perry von JPMorgan sprach von einem "soliden Jahresstart". Douglas Harned von Bernstein Research schrieb, die diesjährigen Zielsetzungen von SAFRAN wirkten mehr und mehr schlagbar. Experten vermissten zwar konkretes zum Thema US-Zölle, dies störte Anleger jedoch nicht beim Zugreifen.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)