Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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30.03.2026 22:15:00

Prediction: Elon Musk Will Merge Tesla With SpaceX Within 5 Years

Two of Elon Musk's companies, SpaceX and xAI, are merging. The combined entity will create, as Musk puts it, an "innovation engine" that combines many different growth opportunities together. In addition to artificial intelligence (AI), including xAI's Grok chatbot, the combined entity will also focus on rockets and space-based internet. Electric vehicles (EVs) are not part of the equation just yet. For now, Tesla (NASDAQ: TSLA) isn't involved in a merger with these businesses, but that could change in the near future. Here's why I think it's inevitable, and why it may happen within the next five years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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