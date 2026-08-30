Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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30.08.2026 10:44:00

Prediction: Here's How Much Chevron Will Increase Its Dividend By 2030

Chevron (NYSE: CVX) has been a longtime favorite among income investors. The giant oil and gas company has increased its dividend for 39 consecutive years, a period that includes the Great Recession, stock market crashes, oil price collapses, and a global pandemic. But Chevron's impressive streak of dividend hikes isn't the most interesting part of the story, in my view. The trajectory of the company's dividend growth is. Over the last five years, Chevron has increased its dividend by roughly 33%. That translates to a compound annual growth rate of nearly 6%. How much will Chevron grow its dividend going forward? I predict the oil giant will increase its dividend payout by 26% to 33% by 2030.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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