Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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29.09.2026 02:26:01
Prediction: Rocket Lab Stock Trades Above $100 Again Before 2029
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) touched a 52-week high of $151 in late May. The stock trades around $74 as of this writing, about 51% off the peak. Along the way, the company sold $1.94 billion in stock to help pay for its pending purchase of Iridium Communications (NASDAQ:IRDM).
Rocket Lab stock closed above $100 as recently as early July, though, so a return to triple digits would be a rebound, not new territory. And I think it happens. My prediction is that the stock trades above $100 again before 2029.
The gain is around 35%, or roughly 14% a year with just over two years to pull it off. What needs to go right underneath is the demanding part.
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