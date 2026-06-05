Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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05.06.2026 21:00:00
Prediction: Sandisk Stock Will Hit $3,000 Next Year
If you told an investor at the start of 2026 that Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock would hit $1,700 per share this year, they may have given you a funny look. After all, it entered the year at less than $250 per share. They may have been even more puzzled if you asked whether the stock could hit $3,000 in 2027. However, that target doesn't seem all that unreasonable.Sandisk stock has been one of the best performers so far in 2026, but could that success continue into next year, leading to a $3,000-per-share stock price? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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