Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
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18.09.2026 14:48:17
Progressive Corp. August Net Profit Down 22%
(RTTNews) - Insurer Progressive Corp. (PGR) reported Friday that August 2026 net income was $951 million or $1.63 per share, down from $1.22 billion or $2.07 per share in August 2025.
Net premiums written for the month improved 6 percent to $7.61 billion and net premiums earned also grew 5 percent to $7.35 billion from last August.
Companywide total policies in force as of August 31, 2026 grew 7 percent to 40.49 million from 37.89 million in August 31, 2025.
In Friday's pre-market trading, PGR is trading on the NYSE at $214.00, down $2.29 or 1.06 percent.
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