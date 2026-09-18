Progressive Aktie

Progressive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865496 / ISIN: US7433151039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.09.2026 14:48:17

Progressive Corp. August Net Profit Down 22%

(RTTNews) - Insurer Progressive Corp. (PGR) reported Friday that August 2026 net income was $951 million or $1.63 per share, down from $1.22 billion or $2.07 per share in August 2025.

Net premiums written for the month improved 6 percent to $7.61 billion and net premiums earned also grew 5 percent to $7.35 billion from last August.

Companywide total policies in force as of August 31, 2026 grew 7 percent to 40.49 million from 37.89 million in August 31, 2025.

In Friday's pre-market trading, PGR is trading on the NYSE at $214.00, down $2.29 or 1.06 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Progressive Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Progressive Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Progressive Corp. 185,70 -1,33% Progressive Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:29 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen