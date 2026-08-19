Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
|
19.08.2026 14:45:49
Progressive Corp. July Net Profit Down 12%
(RTTNews) - Insurer Progressive Corp. (PGR) reported Wednesday that July 2026 net income was $961 million or $1.65 per share, down from $1.09 billion or $1.85 per share in July 2025.
Net premiums written for the month improved 5 percent to $7.44 billion and net premiums earned also grew 5 percent to $7.36 billion from last July.
Companywide total policies in force as of July 31, 2026 grew 7 percent to 40.30 million from 37.63 million in July 31, 2025.
In Wednesday's pre-market trading, PGR is trading on the NYSE at $209.80, up $2.64 or 1.27 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Progressive Corp.
|
13.08.26
|S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Progressive von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Progressive-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Progressive-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Titel Progressive-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Progressive von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.07.26
|S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Progressive-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.07.26
|Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start fester (finanzen.at)
Analysen zu Progressive Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Progressive Corp.
|185,45
|3,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.