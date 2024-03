PUMA-Aktie schwächer: PUMA-CFO präsentiert detaillierte Ziele für 2025

So will der Sportartikelhersteller unter anderem die Bruttogewinnmarge - eine wichtige Gewinngröße - bis 2025 um 100 bis 200 Basispunkte auf 47,3 bis 48,3 Prozent verbessern, von 46,3 Prozent im vergangenen Jahr. Die Opex Ratio - also operative Aufwendungen im Vergleich zum Umsatz - soll ebenfalls steigen, allerdings etwas weniger stark um 20 bis 120 Basispunkte. 2025 soll sie bei 39,3 bis 40,3 Prozent liegen (2023: 39,1 Prozent).

Wie bereits bekannt, hat PUMA das ursprüngliche - und viel beachtete - Ziel, spätestens 2025 eine EBIT-Marge von 10 Prozent zu erreichen, wegen substanziellen Gegenwinds auf der Währungsseite auf "langfristig" verschoben. Für 2025 lautet das EBIT-Margen-Ziel nun 8,0 bis 8,5 Prozent, eine Verbesserung um 80 bis 130 Basispunkte gegenüber 2023 (7,2 Prozent). Das Ziel, bis 2025 einen Umsatz von 10 Milliarden Euro zu erreichen, hat der MDAX-Konzern aufrecht erhalten, die Zielspanne lautet CFO Hinterseher zufolge 9,8 bis 10 Milliarden Euro. 2023 setzte PUMA 8,6 Milliarden Euro um.

RBC belässt Puma SE auf 'Sector Perform'

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für PUMA anlässlich des Kapitalmarkttages des Sportartikel-Unternehmens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Management habe eine kohärente Strategie für die wichtigsten Bereiche des Unternehmens und der Wertschöpfungskette vorgelegt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun gehe es darum, sie umzusetzen. Die aktuelle Bewertung der Aktie berge wahrscheinlich Aufwärtspotenzial.

Im XETRA-Handel verliert die PUMA-Aktie zwischenzeitlich 2,12 Prozent auf 41,57 Euro.

