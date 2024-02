Puma zahlt stabile Dividende

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma (PUMA SE) will seinen Aktionären trotz eines Gewinnrückgangs für das vergangene Jahr eine unveränderte Dividende zahlen. Vorgeschlagen würden 0,82 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mit. 2023 war das Konzernergebnis um 13,7 Prozent auf rund 305 Millionen Euro zurückgegangen, bekräftigte Puma die Ende Januar veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Dabei machten Puma höhere Kosten und negative Währungseffekte zu schaffen, einschließlich der Bewertungsverluste aus der Abwertung des Argentinischen Peso. Der Umsatz stieg endgültig um 1,6 Prozent auf rund 8,6 Milliarden Euro. Der Ende Januar gegebene Ausblick wurde bestätigt./nas/mis