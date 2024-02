Q4 2023: Diese Aktien hat George Soros im 4. Quartal 2023 im Depot

Starinvestor George Soros hat in seinem Portfolio im vierten Quartal 2023 zahlreiche Positionen angepasst, auch einige neue Investitionen schafften es ins Depot des Börsenstars.

Ein Blick in das 13F-Formular, das jeder Investor in den USA offenlegen muss, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, zeigt, wie sich die Investmentlegende im vierten Quartal 2023 positioniert hat. Es werden nur Aktienpositionen berücksichtigt. Diese Änderungen haben sich in Soros' Portfolio im abgelaufenen Jahresviertel ergeben.

Redaktion finanzen.at