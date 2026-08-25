QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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25.08.2026 14:22:00
Qualcomm Is Poised for a Breakout in 2027
Qualcomm (NASDAQ: QCOM) has lagged other semiconductor companies this year. It's down by about 7.1% year to date, while the iShares Semiconductor ETF has surged by more than 68%.That's a big difference, but this underperformance and upcoming projects may give Qualcomm what it needs to break out in 2027. Qualcomm's pivot to AI chips has received a warm reception from key players, and it should translate into tangible revenue growth next year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|23 330,00
|0,95%
|QUALCOMM Inc.
|140,52
|0,41%