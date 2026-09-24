SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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24.09.2026 12:49:00
Qualcomm kündigt Linux-Support für Snapdragon X2 an
Künftig sollen die Qualcomm-Prozessoren auch Linux-Betriebssysteme unterstützen, zunächst Debian, kurz danach auch Ubuntu.
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|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|28 780,00
|-0,07%
|QUALCOMM Inc.
|171,06
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|SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs
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