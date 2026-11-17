QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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17.11.2026 19:00:02
Qualcomm vs. SK Hynix: Stable Revenue vs. Rapid Acceleration
Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM) primarily generates revenue by developing wireless communication technologies and supplying advanced integrated circuits. It announced a multi-generational collaboration with Amazon to build new data center infrastructure, and it introduced the Snapdragon 8 Elite mobile processor featuring custom architecture.
SK Hynix (NASDAQ:SKHY) primarily earns revenue by designing and manufacturing advanced memory components tailored for diverse computing applications. It approved a 40 trillion-won share repurchase (about $3 billion) and cancellation program while simultaneously announcing a $1.05 billion, five-year plan to support domestic equipment and materials suppliers.
Revenue here refers to the data provider's standardized income statement revenue line item, which shows the total amount of money a business receives before deducting any operating expenses.
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Analysen zu QUALCOMM Inc.
Aktien in diesem Artikel
|QUALCOMM Inc.
|150,06
|-2,30%
|SK hynix Inc (spons. GDRs)
|738,00
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