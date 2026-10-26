Rambus Inc. Bottom Line Advances In Q3

(RTTNews) - Rambus Inc. (RMBS) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $74.565 million, or $0.69 per share. This compares with $48.377 million, or $0.44 per share, last year.

Excluding items, Rambus Inc. reported adjusted earnings of $91.662 million or $0.84 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 22.3% to $218.289 million from $178.513 million last year.

Rambus Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $74.565 Mln. vs. $48.377 Mln. last year. -EPS: $0.69 vs. $0.44 last year. -Revenue: $218.289 Mln vs. $178.513 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.84 To $ 0.92 Next quarter revenue guidance: $ 227 M To $ 233 M