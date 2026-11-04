Rayonier Aktie
WKN: 889684 / ISIN: US7549071030
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04.11.2026 23:04:48
Rayonier Inc. Q3 Income Advances
(RTTNews) - Rayonier Inc. (RYN) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $123.3 million, or $0.41 per share. This compares with $43.2 million, or $0.28 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 218.6% to $565.6 million from $177.5 million last year.
Rayonier Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $123.3 Mln. vs. $43.2 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.28 last year. -Revenue: $565.6 Mln vs. $177.5 Mln last year.
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