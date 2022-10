Reckitt Benckiser-Aktie knickt dennoch ein: Umsatz von Reckitt Benckiser legt zu

Der Umsatz stieg im Dreimonatszeitraum um 14 Prozent auf 3,74 Milliarden britische Pfund, wie die Reckitt Benckiser Group plc mitteilte, zu der Marken wie Clearasil, Sagrotan und Calgon gehören. Währungseffekte trugen 8,5 Prozent zum Wachstum bei. Auf vergleichbarer Fläche lag das Umsatzwachstum bei 7,4 Prozent.

Reckitt schraubt unteres Ende der Umsatzprognose nach oben

Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat wegen der anziehenden Preise das untere Ende seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht. Statt eines organischen Wachstums - also ohne Währungs- und Übernahmeeffekte - von 5 bis 8 Prozent, traut sich Reckitt nun 6 bis 8 Prozent zu, wie der Hersteller von Marken wie Calgon, Clearasil, Cillit Bang, Sagrotan und Vanish am Mittwoch in London mitteilte. Erst im Juli hatte das Unternehmen die Prognose angehoben. Experten hatten aber ohnehin zuletzt mit einem Wachstum am oberen Ende der Spanne gerechnet.

Reckitt spricht angesichts der extremen Inflation von einem herausfordernden Marktumfeld. Die Teuerung werde sich zwar bald abschwächen, steigende Gehälter dürften aber auch im kommenden Jahr für hohe Kosten sorgen.

"In der zweiten Jahreshälfte erwarten wir eine Normalisierung der Ernährungsmargen, ein höheres Investitionsniveau als in der ersten Jahreshälfte und ein härteres inflationäres Umfeld, da günstigere Hedging-Positionen, die in der ersten Jahreshälfte bestanden, zu höheren Sätzen erneuert werden", teilte das Unternehmen mit.

Obendrein hat der Konzern seinen bisherigen Chef Laxman Narasimhan verloren, der Anfang des Monats zur Kaffeekette Starbucks abgewandert ist. Seitdem hat Nicandro Durante den Chefposten bei Reckitt übernommen, die Briten evaluieren aber weiterhin die zukünftige Führung.

An der Börse in London sacken die Papiere von Reckitt Benckiser zeitweise um 5,33 Prozent auf 56,48 Pfund ab.

Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones / dpa-AFX)