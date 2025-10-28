Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|
28.10.2025 11:35:26
Regeneron Pharmaceuticals Inc Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN) reported a profit for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $1.460 billion, or $13.62 per share. This compares with $1.341 billion, or $11.54 per share, last year.
Excluding items, Regeneron Pharmaceuticals Inc reported adjusted earnings of $1.287 billion or $11.83 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $9.64 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 0.9% to $3.754 billion from $3.721 billion last year.
Regeneron Pharmaceuticals Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.460 Bln. vs. $1.341 Bln. last year. -EPS: $13.62 vs. $11.54 last year. -Revenue: $3.754 Bln vs. $3.721 Bln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Regeneron Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
22.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: Hätte sich eine Regeneron Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren gerechnet? (finanzen.at)
|
15.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Montagnachmittag stärker (finanzen.at)
|
13.10.25
|NASDAQ-Handel: Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
13.10.25
|Aufschläge in New York: S&P 500-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|502,60
|0,52%