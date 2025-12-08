Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Regeneron Pharmaceuticals

WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

08.12.2025 02:05:11

Regeneron Reports Promising Phase 1/2 Data Of Lynozyfic In Newly Diagnosed Multiple Myeloma

(RTTNews) - Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) announced encouraging results from the Phase 1/2 LINKER-MM4 trial evaluating Lynozyfic (linvoseltamab) in adults with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM), both transplant-eligible and transplant-ineligible. The findings were shared in an oral presentation at the American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting.

The data build on Regeneron's broad clinical development program assessing Lynozyfic in early lines of treatment, including precursor conditions, as monotherapy and in combination with standard-of-care or novel agents.

Across all three dose groups (50 mg, 100 mg, and 200 mg), Lynozyfic demonstrated impressive monotherapy efficacy, with 70% of patients achieving very good partial response (VGPR) or better, despite limited follow-up. Evidence suggests these responses are expected to deepen over time.

Importantly, 95% of evaluable VGPR+ patients (19 of 20) achieved minimal residual disease (MRD) negative status across all dose groups, underscoring the potential of Lynozyfic to deliver durable and meaningful outcomes for patients with newly diagnosed multiple myeloma.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

