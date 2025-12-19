Rieter AG / Key word(s): Acquisition

Rieter: Update on the Completion of the Acquisition of Barmag Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR



19-Dec-2025 / 05:46 CET/CEST

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Attached please find our latest media release.

Kind regards,

Relindis Wieser

Head Group Marketing & Communication Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur

T +41 52 208 70 45

relindis.wieser@rieter.com . www.rieter.com

End of Inside Information