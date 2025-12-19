Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|
19.12.2025 05:46:15
Rieter: Update zum Vollzug der Akquisition von Barmag Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
|
Rieter AG / Schlagwort(e): Ankauf
Anbei erhalten Sie unsere neueste Medienmitteilung.
Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rieter AG
|Klosterstrasse 20. Postfach.
|8406 Winterthur
|Schweiz
|Telefon:
|+41 52 208 70 45
|Fax:
|+41 52 208 70 60
|E-Mail:
|investor@rieter.com
|Internet:
|www.rieter.com
|ISIN:
|CH0003671440
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
