SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Rieter-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Rieter-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Rieter-Aktie letztlich bei 51,53 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Rieter-Aktie investierten, hätten nun 1,941 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 3,16 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6,13 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 93,87 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Rieter belief sich zuletzt auf 418,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at