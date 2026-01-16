Rio Tinto Aktie
WKN: 855018 / ISIN: AU000000RIO1
|
16.01.2026 12:51:01
Rio Tinto, Glencore Merger Could Trigger A Significant Asset Spin-Off
This article Rio Tinto, Glencore Merger Could Trigger A Significant Asset Spin-Off originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glencore plc
|
16.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Glencore plc (EQS Group)
|
16.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Glencore plc (EQS Group)
|
14.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
14.01.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Glencore plc (EQS Group)
|
14.01.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh
|10,90
|-1,80%
|Glencore plc
|5,50
|-3,29%
|Rio Tinto Ltd.
|84,93
|0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.