Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|
05.03.2026 18:28:18
Glencore wades into battle for former FTSE miner
Swiss group proposes to support Shakhmurat Mutalip, who is close to finalising deal for a stake in Eurasian Resources GroupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Glencore plc
|
05.03.26
|
05.03.26
|
03.03.26
|FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.02.26
|LSE-Handel: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
19.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
18.02.26
|Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh
|11,90
|1,71%
|Glencore plc
|5,99
|1,99%
