Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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02.09.2026 16:30:00
Roblox Stock's Massive Drop Hides a Powerful Cash and User Advantage
Roblox (NYSE: RBLX) is still growing its user and payer base even as its stock sits roughly two-thirds below its peak. With a large cash balance, an active buyback, and stronger recent cash generation, the upside case now depends less on another viral hit and more on whether per-user spending can stabilize.Stock prices used were the market prices of Aug. 21, 2026. The video was published on Sept. 1, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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