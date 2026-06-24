Lockheed Martin Aktie

Lockheed Martin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894648 / ISIN: US5398301094

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25.06.2026 01:47:00

Rocket Lab, Lockheed Martin among the partners in SpaceX’s military space-laser project

Government documents show a lineup of defense contractors joining SpaceX to create a satellite network to track airborne threats.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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