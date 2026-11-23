Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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23.11.2026 13:30:02
Rocket Lab Just Raised Prices on a Rocket It Hasn't Launched Yet. Here's What That Means for SpaceX.
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) reported earnings earlier this month, with $0.12 per share in losses, missing analyst targets -- but its positive GAAP operating cash flow, $268 million in revenue, and a big $1.2 billion boost to its backlog all exceeded expectations.
However, for space investors in general (if perhaps not Rocket Lab investors in particular), none of that was the biggest news.
Image source: Rocket Lab.
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