Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
17.06.2026 15:59:11
Rocket Lab's Stunning SpaceX Alternative Thesis Just Got Stronger
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) may be evolving from a launch company into a broader aerospace and defense platform. Neutron, Space Systems, defense contracts, and a record backlog all support the bull case. But after a massive stock surge, investors now face a harder question: whether the company's execution can justify the premium already built into the stock.Stock prices used were the market prices of June 6, 2026. The video was published on June 15, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!