Roger Albrecht wird neuer CEO der Komax Gruppe

Der Verwaltungsrat der Komax Holding AG hat Roger Albrecht zum neuen CEO ernannt. Er ist derzeit Mitglied der Konzernleitung von Rieter und wird die CEO-Funktion bei der Komax Gruppe im Verlauf des ersten Quartals 2027 übernehmen. Bis dahin wird weiterhin Verwaltungsratspräsident Andreas Häberli die Komax Gruppe interimistisch führen.

Roger Albrecht wird im Verlauf des ersten Quartals 2027 neuer CEO der Komax Gruppe. Er folgt auf Verwaltungsratspräsident Andreas Häberli, der seit dem 1. April 2026 das Unternehmen interimistisch führt. Roger Albrecht wechselt von Rieter zur Komax Gruppe, wo er seit über zehn Jahren in verschiedenen Managementfunktionen arbeitet und seit 2021 der Konzernleitung angehört. Aktuell leitet er die Division «Components & Technology». Nach seinem Einstieg bei Rieter als Finanz-Controller einer Division übernahm er für drei Jahre die Geschäftsführung einer Tochtergesellschaft in Deutschland. Zuvor war er sieben Jahre in verschiedenen Finanzfunktionen bei der Hilti Gruppe tätig, davon drei Jahre als Director of Finance in Kanada. Roger Albrecht ist diplomierter Betriebsökonom und verfügt über einen Masterabschluss in Accounting und Finance der Universität St.Gallen.

«Der Verwaltungsrat freut sich sehr, mit Roger Albrecht einen CEO gefunden zu haben, der umfassende Managementerfahrung mit technologischem Verständnis und ausgewiesener Finanzkompetenz verbindet», sagt Andreas Häberli, Verwaltungsratspräsident und CEO ad interim der Komax Gruppe. «Er kennt die Herausforderungen internationaler Industrieunternehmen und verfügt über die Erfahrung, um sich dem harten Wettbewerbsdruck aus China erfolgreich zu stellen. Wir sind überzeugt, dass er die eingeleitete Neuausrichtung der Komax Gruppe mit grosser Energie gezielt vorantreiben wird.»