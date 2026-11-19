Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
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19.11.2026 22:06:54
Ross Stores Inc. Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - Ross Stores Inc. (ROST) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $606.321 million, or $1.91 per share. This compares with $511.935 million, or $1.58 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.7% to $6.255 billion from $5.600 billion last year.
Ross Stores Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $606.321 Mln. vs. $511.935 Mln. last year. -EPS: $1.91 vs. $1.58 last year. -Revenue: $6.255 Bln vs. $5.600 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.16 To $ 2.25 Full year EPS guidance: $ 8.75 To $ 8.84
Fiscal 2026 Guidance
For the fourth quarter, we are maintaining our outlook for comparable store sales growth of 4% to 5%
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Nachrichten zu Ross Stores Inc.
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19.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ross Stores von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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18.11.26
|Ausblick: Ross Stores vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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12.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ross Stores von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ross Stores-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Ross Stores Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Ross Stores Inc.
|188,84
|-5,84%
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