ROUNDUP: Bharti will größter Aktionär der BT Group werden - BT-Aktie im Plus

LONDON/NEU-DELHI (dpa-AFX) - Der indische Telekommunikations- und Technologiekonzern Bharti steigt beim britischen Telekomunternehmen BT Group ein. Bharti erwirbt den kompletten Anteil von 24,5 Prozent an der BT Group vom bisher größten Aktionär Altice UK (Altice), wie die Inder am Montag mitteilten. Knapp 10 Prozent werden demnach sofort gekauft, der Rest hänge noch von einer behördlichen Genehmigung ab. Der indische Konzern habe allerdings kein Interesse an einem Übernahmeangebot für die BT Group. Einen Preis für das Aktienpaket nannten die Firmen zunächst nicht. Gemessen am Börsenwert von BT ist ein Viertel der Anteile rund 3,2 Milliarden Pfund (3,8 Mrd Euro) wert. Die BT-Aktie stieg.

Nach Handelsstart zog das Papier um mehr als sechs Prozent an. Citi-Analystin Siyi He schrieb, der Schritt sei positiv für die Aktie. Kurzfristige Sorgen von Anlegern um einen Aktienüberhang seien damit vom Tisch.

Die Deutsche Telekom ist seit dem Verkauf ihrer britischen Mobilfunkgeschäfte vor einigen Jahren an BT Group beteiligt und derzeit mit 12 Prozent der zweitgrößte Aktionär der Briten. Die Altice-Gruppe des israelisch-französischen Milliardärs Patrick Drahi will nach der Einkaufstour der vergangenen Jahre mit Veräußerungen ihren Schuldenberg abbauen. Bharti baut mit Zukäufen außerhalb Asiens sein Geschäft international aus./niw/men/mis