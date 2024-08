ROUNDUP/Dank Europa-Geschäft: Supermarktkonzern Ahold Delhaize legt zu

ZAANDAM (dpa-AFX) - Der Supermarktbetreiber Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) hat im zweiten Quartal dank besserer Geschäfte in Europa leicht zugelegt. Die Erlöse zwischen April und Ende Juni stiegen im Jahresvergleich trotz des Verkaufsendes für Tabak in den Niederlanden um 1,2 Prozent auf 22,35 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Die um Sondereffekte bereinigte operative Gewinnmarge legte leicht auf 4,2 Prozent zu.

Absolut entspricht dies einem bereinigten operativen Ergebnis von 933 Millionen Euro, 3,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatte mit deutlich weniger gerechnet. Für 2024 peilt Konzernchef Frans Muller weiter eine Marge von mindestens 4 Prozent an.

Am Kapitalmarkt kam die Quartalsbilanz gut an. Die Aktie legte um 3,8 Prozent zu. Nach Einschätzung von Analyst Sreedhar Mahamkali von der Schweizer Großbank UBS hat der Einzelhändler in allen Regionen gut abgeschnitten. Auf dem US-Markt habe das Unternehmen profitabler agiert als angenommen. Analyst Clement Genelo vom Analysehaus Bryan Garnier verwies auf die Stop & Shop-Läden des Unternehmens, von denen bis zum Jahresende weitaus weniger geschlossen würden als von ihm erwartet.

Stop & Shop ist eine Kette im Nordosten der USA, die fast 400 Geschäfte betreibt. Davon wollen die Niederländer 32 unrentable Läden bis Ende Dezember schließen. Dies werde den Umsatz im laufenden Jahr um 100 bis 125 Millionen US-Dollar und im kommenden Jahr um 550 bis 575 Millionen Dollar schmälern, hieß es. Im dritten Quartal fielen einmalige Kosten vor Steuern von 160 bis 210 Millionen Dollar an.

Der Gewinn unter dem Strich des zweiten Quartals stieg um knapp 7 Prozent auf 499 Millionen Euro.