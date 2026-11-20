Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
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20.11.2026 14:33:38
ROUNDUP/Piloten-Gewerkschaft: Lufthansa verunsichert Personal
FRANKFURT/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die jüngsten Sparpläne der Lufthansa an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München sollen nach Einschätzung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit die Belegschaft gezielt verunsichern. So bleibe absichtsvoll unklar, ob die vom Bereichsvorstand Lufthansa Airlines angekündigte Streichung von 1.000 Vollzeitstellen in früheren Verlautbarungen bereits enthalten war oder ob sie zusätzlich kommen soll, kritisiert die Gewerkschaft.
Auf Nachfrage erklärte eine Sprecherin des Konzerns, dass 1.000 Vollzeitstellen zusätzlich eingespart werden sollten. Es gehe an den Standorten Frankfurt und München um Tätigkeiten in der Verwaltung und im Betrieb.
Der Brief von Airline-Chef Jens Ritter enthalte zudem längst bekannte Unternehmenszahlen und operative Selbstverständlichkeiten, etwa die Vermeidung kostspieliger Crew-Übernachtungen. Es wirke absurd, derartiges als besondere Krisenmaßnahme zu präsentieren. Auch Einschränkungen bei rabattierten Sondertickets für Freunde der Beschäftigten lösten kaum die wirtschaftlichen Probleme.
Weniger A320-Jets
In seinem Brief hatte der Bereichsvorstand zudem bekräftigt, die Kapazität auf der Kurz- und Mittelstrecke weiter reduzieren zu wollen. Flugzeuge vom Typ Airbus (Airbus SE) A320 sollen dabei teilweise durch kleinere A220 ersetzt werden. Hier sieht die VC operative Fehler des Managements.
Zur Begründung der Sparmaßnahmen verweist der Vorstand auf Verluste im laufenden Geschäft. In den ersten neun Monaten 2026 habe Lufthansa Airlines einen operativen Verlust (Adjusted Ebit) von 180 Millionen Euro gemacht. "Durchschnittlich haben wir in den ersten neun Monaten also jeden Monat 20 Millionen Euro Verlust gemacht", schreibt der Vorstand. Die Kernmarke sei demnach im dritten Jahr in Folge finanziell nicht erfolgreich. "Lufthansa Airlines ist bei Kostenstruktur, Effizienz und Produktivität aktuell nicht wettbewerbsfähig", heißt es in dem Brief, der dpa vorliegt.
Hintergrund der Diskussion ist das Scheitern der Schlichtungsgespräche wie auch der begleitenden Mediation im Tarifkonflikt zwischen der VC und dem Lufthansa-Konzern. Die Gewerkschaft hat dem Unternehmen bis Montag eine Frist gesetzt, um doch noch in die Mediation zurückzukehren. In Deutschland arbeiteten Ende 2025 rund 67.100 Menschen bei der Lufthansa Group - rund ein Prozent mehr als im Vorjahr./ceb/DP/mis
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