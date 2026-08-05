Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
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05.08.2026 22:48:47
Royal Gold Inc. Bottom Line Rises In Q2
(RTTNews) - Royal Gold Inc. (RGLD) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $237.559 million, or $2.78 per share. This compares with $132.474 million, or $2.01 per share, last year.
Excluding items, Royal Gold Inc. reported adjusted earnings of $218.219 million or $2.56 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 114.9% to $450.539 million from $209.643 million last year.
Royal Gold Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $237.559 Mln. vs. $132.474 Mln. last year. -EPS: $2.78 vs. $2.01 last year. -Revenue: $450.539 Mln vs. $209.643 Mln last year.
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