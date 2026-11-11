Automatic Data Processing Aktie
WKN: 850347 / ISIN: US0530151036
|Automatic Data Processing-Investition im Blick
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Automatic Data Processing von vor einem Jahr abgeworfen
Das Automatic Data Processing-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 255,20 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,392 Automatic Data Processing-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Automatic Data Processing-Aktie auf 305,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,69 Prozent gesteigert.
Automatic Data Processing war somit zuletzt am Markt 118,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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